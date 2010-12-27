Эксперты дали рекомендации по выбору коньяка

Эксперты Роскачества накануне Дня защитника Отечества подготовили рекомендации по выбору коньяка. Информацию они разместили на своем официальном сайте.
Как отмечают специалисты, на бутылке должна быть полная информация о продукте на русском языке (наименование, объем, даты производства, адрес производителя). Любые нарушения или неточности в этой области должны насторожить. Стоит обратить внимание и на цену, меньше 388 рублей за пол-литра коньяк стоить не может.
Нужно также сверять соответствие выдержки и количество звездочек. Чтобы самому дом определить насколько коньяк "старый", нужно посмотреть, как стекают капли по стенкам бокала. Чем медленнее это происходит, тем коньяк старше.
Для оценки вкуса и аромата напитка лучше всего наливать его в специальные бокалы — снифтеры — или дегустационные бокалы тюльпановидной формы.
Фото: pixabay
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