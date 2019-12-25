Эрик Бровко напомнил, как нужно носить и хранить медицинские маски.

Россиянам напомнили правила ношения медицинской маски. Об этом в интервью для радио Sputnik рассказал член общественного совета при Минздраве Эрик Бровко. Специалист подчеркнул, что в условиях распространения инфекции и сезона простуд индивидуальные средства защиты помогут сохранить здоровье.

Медицинские маски надо постоянно менять, а после использования обязательно выбрасывать. Если это многоразовая маска, ее нужно регулярно стирать перед повторным использованием Эрик Бровко, член общественного совета при Минздраве

Эксперт отметил, что респираторы в большей степени являются защитой для медицинского персонала, который находится в постоянном контакте с инфицированными пациентами. В повседневной жизни от их использования россияне могут обойтись. Для маски, которую следует постоянно снимать и надевать, надо приготовить отдельный пакет. Там изделие будет удобно хранить, защищать от пыли и мусора.

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