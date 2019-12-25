Вирусолог посчитал своевременным решение об удаленке в Москве

Напряжение в сфере здравоохранения остаётся большим.

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн посчитал своевременным решение об удаленке в Москве. Его слова приводит "360".

По его мнению, несмотря на пандемию коронавируса, процент выявляемых случаев COVID-19 по отношению к числу жителей в стране остаётся маленьким.

Эта мера, конечно, правильная и совсем не поздняя. Анатолий Альтштейн, вирусолог

Он считает, что в данный момент нужно максимальное число людей оградить от общения в коллективах. Однако это не должно разрушить экономику.

Альтштейн, что рост заразившихся продолжится и говорить о пике или плато пока нельзя. Делать прогнозы, считает он, можно будет, когда эпидемиологическая картина прояснится.

Конечно медицина сейчас гораздо более подготовлена и врачи более опытные в отношении лечения этой болезни.

При этом, по его словам, напряжение в сфере здравоохранения остаётся большим. Вирусолог призывает граждан соблюдать санитарные меры — мыть руки, держать социальную дистанцию, носить маски в обществнных местах.

Ранее вирусолог спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России.