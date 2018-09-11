В российских банках начали списывать мелкие кредитные долги

Такая практика стала применяться для сокращения денежных и временных ресурсов.

В российских банках начали списывать незначительные долги граждан, даже если эта задолженность образовалась по вине самого клиента. Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня".

Такая практика стала применяться для сокращения денежных и временных ресурсов, которые затрачиваются на рассмотрение жалоб кредиторов по маленьким суммам.

Списывать маленькие долги начали в банке "Русский Стандарт", "Райффайзенбанке", Тинькофф-банке". Планируется внедрить такую практику в "Росбанке" и "Московском кредитном банке".

В этом году россияне накопили 80 млрд. просрочки по ипотечным кредитам.