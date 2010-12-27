Опять выходные: на этой неделе россияне работают четыре дня

Россиян на этой неделе ждет три выходных, один из которых выпадает на среду, 9 мая. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роструда.
День Победы 9 мая в этом году выпадает на среду, в связи с чем в середине рабочей недели у россиян будет один выходной день.
Пресс-служба Роструда
При этом в ведомстве отметили, что предпраздничный рабочий день 8 мая будет укорочен на один час. Далее россиянам придется поработать в четверг и в пятницу, а потом их снова ждут выходные.
Ранее мы писали, что россияне не празднуют 1 мая.
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