Опять выходные: на этой неделе россияне работают четыре дня

При этом рабочее 8 мая будет короче на один час.

Россиян на этой неделе ждет три выходных, один из которых выпадает на среду, 9 мая. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роструда.

День Победы 9 мая в этом году выпадает на среду, в связи с чем в середине рабочей недели у россиян будет один выходной день. Пресс-служба Роструда

При этом в ведомстве отметили, что предпраздничный рабочий день 8 мая будет укорочен на один час. Далее россиянам придется поработать в четверг и в пятницу, а потом их снова ждут выходные.

Ранее мы писали, что россияне не празднуют 1 мая.

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