Россиян заставят работать даже при температуре 39 градусов

В Минздраве подготовили новые поправки к выдаче больничного листа.

Российское министерство по здравоохранению подготовило правки в законопроект об оформлении больничных листов. Теперь для того, чтобы получить больничный, пациенту необходимо будет пройти экспертизу временной нетрудоспособности в медицинском учреждении. Такой лист врачи могут выдать в связи с травмированием, отравлением, болезнью или другим состояникем здоровья, которое не позволяет человеку выполнять рабочие обязанности. В список обстоятельств, требующих экспертизы, специалисты добавили необходимость лечения в санаторно-курортных учреждениях, необходимость ухода за тяжелобольными родственниками, карантин, беременность, усыновление ребенка и необходимость протезирования в стационарном отделении.

Депутат Государственной Думы Алексей Куринный указал, что предложенные Минздравов правки позволят более объективно оценивать состояние пациентов, а также исключить случаи злоупотребления больничными листами. Профильное ведомство в следующем году планирует увеличить максимальный размер выплат по больничным листам до 200 тысяч рублей, то есть россияне за каждый проведенный день на больничном могут получать не более шести тысяч рублей. Для того, чтобы получить максимальную выплату, сотрудник должен иметь стаж более восьми лет и зарплату не ниже 233 тысяч рублей ежемесячно. Также выплата будет зависеть от стажа и заработной платы работника, указанную за последние два года. При стаже менее пяти лет работник получит только 60 процентов от среднего дохода, при стаже от 5 до 8 лет — 80 процентов, а со стажем более 8 лет рассчитывают на выплаты от в размере ста процентов, но не более 200 тысяч рублей.

В Пермском крае число отравившихся шаурмой возросло до 73.

Фото: Piter.tv