Россиян просят не пить на Новый год, чтобы не заразиться коронавирусом

Медик объяснил, что если заливать в себя все подряд в новогодние праздники, то организм будет тратить энергию на борьбу с внутренним врагом.

В новогодние праздники лучше отказаться от алкоголя, так как он делает организм беспомощным перед вирусами. Об этом URA.RU рассказали российские наркологи.

Это ж отравление организма происходит. Алексей Луньков, психолог и нарколог

Медик объяснил, что если заливать в себя все подряд в новогодние праздники, то организм будет тратить энергию на борьбу с внутренним врагом. А сил и энергии на внешнего врага (вирусы) уже не хватит.

Президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог, эксперт Общественной палаты Руслан Исаев отметил, что в большей степени иммунитет снижается у тех людей, которые злоупотребляют спиртными напитками на постоянной основе. Он считает, что если здоровый человек немного выпьет на новогоднем застолье, на его иммунитете это никак не скажется.

Ранее зарубежные ученые обнаружили способ быстрой очистки организма от алкоголя.

Фото: Piter.tv