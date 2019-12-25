Врач советует использовать для уборки спиртосодержащие растворы.

Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой. Об этом журналистам радио Sputnik рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Специалисты предупреждает, что во время уборки помещения не следует использовать растворы с хлоркой. Это вещество считается высокотоксичным.

Именно по этой причине дома рекомендуется использовать другие средства, иначе просто будет нечем дышать прокомментировал эксперт

Врач отметил, что при работе с раствором хлорки следует защищать свое тело. Для этого необходимо надеть защитную маску, перчатки и очки. По мнению Водовозова, в домашних условиях у населения не получится обеспечить такую концентрацию вещества, которая одновременно сможет оказать антибактериальное и антивирусное воздействие. В связи с этим при уборке дома лучше использовать спиртосодержащие вещества или более щадящие дезинфекторы.

Со следующей недели в Петербурге будут дезинфицировать все парадные.