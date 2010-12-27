Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Руководству телецентра приходится оптимизировать штат сотрудников.

Гендиректор "Останкино" Михаил Шубин заявил, что в телевещании могут быть сбои. Руководству пришлось пойти на вынужденные меры, так как "Первый канал" и его подрядчики задолжали телецентру крупную сумму денег.

Они оставили организацию почти без трети доходов, поэтому в "Останкино" идет массовая чистка персонала. Останутся только те, кто отвечает на оптимизацию работы телевещания напрямую. За последние два месяца работы лишились почти 200 сотрудников.

Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем объяснил спикер

Шубин добавил, что по вине "Первого канала" телецентр не может нормально работать по 3-4 месяца в году. Напомним, что "Останкино" обслуживает также "Матч ТВ", НТВ", группу "Красный квадрат", "Общественное телевидение России" и других клиентов.

Ранее Piter.tv писал о том, что телевикторина "Слабое звено" вернется на российское телевидение.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

