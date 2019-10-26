Телевикторина "Слабое звено" вернется на российское телевидение

Новый сезон зрители должны увидеть в феврале 2020 года.

Шоу "Слабое звено" вернется на российские экраны. Транслировать новый сезон будет телеканал "МИР".

Правила телевизионной игры заключаются в том, что участники команды должны быстро отвечать на вопросы ведущего. Если кто-то отвечает на вопрос неверно, сумма выигрыша обнуляется. У игроков есть шанс сохранить деньги, есть кто-то успеет сказать слово "Банк" до нового вопроса. После каждого раунда один из участников должен покинуть игру.

Передача шла на "Первом канале" с 2001 по 2005 год, ее ведущей была спортсменка Мария Киселева. Затем с 2007 по 2008 год "Слабое звено" выходило на "Пятом канале" с участием Николая Фоменко. Новый сезон обещали запустить в феврале 2020 года на телеканале "МИР".

Видео: "Первый канал"