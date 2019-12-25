Россиян попросили не брать кредит на первоначальный взнос по ипотеке

Все дело в долговой нагрузке.

Директор по развитию финансовых продуктов маркетплейса "Сравни.ру" Алексей Грибков рассказал "РИА Новости", что ситуацию заемщика попытка взять кредит на первоначальный взнос по ипотеке может только ухудшить.

Эксперт отметил, что банки обращают внимание на долговую нагрузку клиента. При таком же кредите долговая нагрузка станет еще выше. В связи с этим банк может даже отказать в кредите, а также уменьшить сумму.

По расчетам банков, чем больше долговая нагрузка, тем вероятнее просрочка по кредиту.

Грибков также посоветовал россиянам каждый месяц откладывать не меньше той суммы, которую планируется вносить в качестве ежемесячного платежа.

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