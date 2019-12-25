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В Петербург поступила новая партия "Спутник лайт"
Сегодня, 9:37
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В Петербург поступила новая партия "Спутник лайт"

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Специалисты отмечают, что в город регулярно поступает вакцина.

Петербург получил новую партию вакцины "Спутник лайт" накануне, сообщила пресс-служба Смольного утром в понедельник, 9 августа. 

ОАО "Фармбаза" приняла партию в количестве 24 тыс. комплектов доз. По словам губернатора Александра Беглова, вакцина поставляется регулярно. 

Напомним, на данный момент в Петербурге работают 150 пунктов вакцинации, а также мобильные бригады. Чиновники в очередной раз отметили, что темпы вакцинации нужно наращивать, чтобы коллективный иммунитет выработался быстрее. 

Уже привито 1 370 404 человек,  из них 1 137 407 полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее мы писали, что петербургские ученые назвали категории пациентов, у кого больше вырабатывается антител.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, петербург, спутник лайк
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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Панин Александр
Сегодня 9:53

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