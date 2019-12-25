При этом установка и обслуживание счётчиков водоснабжения по-прежнему остаётся обязанностью россиян.

Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на министерство энергетики.

Теперь с потребителей снимается ответственность за обслуживание электросчётчиков и их проверку. Отмечается, что с 2022 года в домах будут устанавливаться только интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Это поможет пользователям следить за показателями в режиме онлайн.

Таким образом, данные со счётчиков будут отправляться в управляющие компании в автоматическом режиме.

Умные электросчётчики будут фиксировать уровень напряжения и частоту — благодаря этому пользователи смогу следить за качеством электричества в доме.

В Минэнерго считают, что использование "умных счётчиков" не приведёт к увеличению тарифов на электроэнергию в России. В ведомстве отметили, что их внедрение поможет сэкономить 70-80 миллиардов рублей в год.

При этом установка и обслуживание счётчиков водоснабжения по-прежнему остаётся обязанностью россиян.

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