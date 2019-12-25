Сумма вложений РФ в американский госдолг составляет 6,85 миллиардов долларов.

Россия увеличила вложения в ценные бумаги США на 80%. Об этом стало известно после публикации американским министерством финансов новых данных. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

В данный момент сумма вложений РФ в американский госдолг составляет 6,85 миллиардов долларов. При этом 2,84 из них приходятся на краткосрочные бумаги, а 4,014 — на долгосрочные.

До этого Россия снизила на треть вложения в ценные бумаги США — до 3,85 миллиарда.

Ранее Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до 6 трлн рублей.