Россия стала лидером по импорту хурмы из Узбекистана в 2024 году

Статведомство Узбекистана привела цифры по поставкам в Россию.

Россия в 2024 году осталась основным импортером хурмы с территории Узбекистана. В иностранном государства заметили, что увеличили экспорт данного продукта в 1,4 раза по сравнению с 2024 годом. Показатель составил 85,7 тысяч тонн. В Россию поставки составили 64,3 тысячи тонн. Ранее эксперты ведомства говорили о том, что в 2023 году поставки хурмы на внешние рынки составили около 60 тысяч тонн. Такие статистические данные приведены профильным агентством республики.

В январе-декабре 2024 года Узбекистан экспортировал 85,763 тысячи тонн хурмы на 57 миллионов долларов. статведомство Узбекистана

Известно, что среди стран-импортеров хурмы из Узбекистана в прошлом году лидером осталась Россия, которая получает 75 процентов от всего экспорта из республики. При этом динамика поставок аналитиками не раскрывается. В топ-три ключевых покупателей также попали Казахстан (15,3 тысячи тонн) и Туркмения (3,3 тысячи тонн). Напомним, что российский внутренний рынок в прошлом году продолжал занимать первое место по поставам узбекистанской плодоовощной отрасли. Речь идет о 632,9 миллионе долларов (рост составил в 1,4 раза или 42,1 процент в доле в общих поставок овощей и фруктов из Узбекистана).

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