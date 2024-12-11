Правительство установило квоты на вывоз кукурузы из России

Решение распространяется на продукцию Приморья и Амурской области.

Российское правительство установило региональные тарифные квоты на вывоз из страны кукурузы за пределы ЕАЭС (Евразийского экономического союза). Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-каналн кабинета министров. Известно, что ограничения будут действовать в период с 15 февраля по 30 июня 2025 года включительно. Они затронут производителей из Приморского края и Амурской области. В настоящее время известно, что местные сельскохозяйственные производители Приморья получили право на экспорт 337 тысяч тонн кукурузы, а аграрии из Амурской области – 200 тысяч. тонн кукурузы.

Решение принято с учетом прогнозного баланса производства и потребления кукурузы в Дальневосточном федеральном округе. пресс-служба правительства РФ

Власти уточнили, что решение, одобренное на федеральном уровне, поможет местным производителям реализовать излишки собственной продукции за границей при отсутствии внутреннего спроса со стороны соседних российских регионов.

Американские ученые сравнят гены кукурузы.

Фото: unsplash.com / Olivie Strauss