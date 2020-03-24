Россия может победить в конкурсе на строительство субмарин Project 75 India.

Россия снова может помочь Индии с подводными лодками. Об этом сообщили журналисты из "Военного обозревателя". Эксперты рассказали, что в Нью-Дели задумались об увеличении количества субмарин в составе ВМС.

Военные специалисты объяснили, что заказчик может договориться с Москвой о контракте "три плюс три" на сумму 1,8 млрд долларов. Россия предлагает переоборудовать три индийские подлодки проекта 877ЭКМ "Кило". Также производители поставят три дополнительных корпуса для подлодок класса Кило. В Индии Россию рассматривают как вероятного участника конкурса по строительству подлодок Project 75 India. Предложение России будет изучено на ежегодном совещании межправительственной технической комиссии IRIGTC. Делегаты должны были встретиться в марте 2020 года на Гоа, но мероприятие перенесено из-за эпидемии коронавируса. Комиссия соберется после снятия ограничений по передвижению.

"ВО" рассказал, что командование ВМС Индии нуждается в 24 подлодках. На данный момент на службе страны находится только 14 подводных лодок. Из них 12 субмарин эксплуатируются около 30-ти лет.

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Видео: YouTube/Минобороны России