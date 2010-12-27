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Россия снизила вложения в госдолг США на 2,35 млрд долларов
Сегодня, 14:44
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lesjasap

Россия снизила вложения в госдолг США на 2,35 млрд долларов

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Тенденция к сокращению вложений сохраняется с апреля 2018 года.

Россия продолжает сокращать вложения в государственные ценные бумаги США. В июле они уменьшились до 8,5 миллиарда долларов. Информация об этом подтверждена данными американского Министерства финансов. 

Чиновники рассказали, что из вышеуказанной суммы около 6,2 миллиардов вложены в долгосрочные бумаги, а еще 2,3  - в краткосрочные. За месяц Россия уменьшила вливания на 2,4 миллиарда. 

Напомним, что подобная тенденция берет начало еще с апреля 2018 года. В сентябре и октябре этого был зафиксирован незначительный рост, но после система продолжилась. Сейчас страна не входит даже в 30-ку крупнейших держателей долга США. первое место в этом рейтинге отдано Японии, на второй позиции - Китай.

Ранее Piter.tv писал о том, что чистый государственный долг России стал отрицательным.

Видео: YouTube/
 

Теги: госдолг, сша
Категории: Картина дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Тема дня,

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