Россия снизила вложения в госдолг США на 2,35 млрд долларов

Тенденция к сокращению вложений сохраняется с апреля 2018 года.

Россия продолжает сокращать вложения в государственные ценные бумаги США. В июле они уменьшились до 8,5 миллиарда долларов. Информация об этом подтверждена данными американского Министерства финансов.

Чиновники рассказали, что из вышеуказанной суммы около 6,2 миллиардов вложены в долгосрочные бумаги, а еще 2,3 - в краткосрочные. За месяц Россия уменьшила вливания на 2,4 миллиарда.

Напомним, что подобная тенденция берет начало еще с апреля 2018 года. В сентябре и октябре этого был зафиксирован незначительный рост, но после система продолжилась. Сейчас страна не входит даже в 30-ку крупнейших держателей долга США. первое место в этом рейтинге отдано Японии, на второй позиции - Китай.

Ранее Piter.tv писал о том, что чистый государственный долг России стал отрицательным.

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