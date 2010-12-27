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РБК: Россия потенциально может погасить госдолг
Сегодня, 9:48
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nastya960

РБК: Россия потенциально может погасить госдолг

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Чистый государственный долг России стал отрицательным.

Чистый государственный долг России впервые с 2014 года опустился ниже нуля. Об этом сообщил РБК, опираясь на данные Минфина и Центрального банка.

Ликвидные активы федеральных властей, регионов и внебюджетных госфондов смогли превысить госдолг в широком понимании. По данным на 1 августа 2019 года, чистые активы расширенного правительства составили 1,25%  от прогнозного ВВП 2019 года.

Все это говорит о том, что РФ потенциально может погасить задолженности с помощью депозитов государственных органов в ЦБ и коммерческих банках. В это же время наращивание резервов отражается на экономике страны.

Ранее Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений.

Теги: госдолг, долг
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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