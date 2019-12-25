Россия увеличила импорт имбиря, чеснока и лимона

С 1 по 6 апреля в РФ свежего имбиря ввезли больше в 12 раз.

Объемы поставок чеснока, имбиря и лимона в Россию резко взлетели. Об этом сообщили телеканалу "Санкт-Петербург" в пресс-службе Россельхознадзора.

С 1 по 6 апреля в РФ свежего имбиря ввезли больше в 12 раз, чем за такой же период в прошлом году. Поставки чеснок подскочили больше, чем в 2 раза. Импорт лимонов также вырос на 5% впервые за три месяца текущего года.

Однако, в прошлом году лимонов все равно было больше, потому что они поставлялись из Китая, но сейчас поставки прекращены из-за коронавируса.

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Фото: Piter.TV