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Россия продолжит помогать Белоруссии с вакцинацией от коронавируса
Сегодня, 11:47
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matveyvn

Россия продолжит помогать Белоруссии с вакцинацией от коронавируса

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В ноябре РФ уже передала Белоруссии 300 наборов тест-систем.

Россия продолжит помогать Белоруссии с вакцинацией от коронавируса — в том числе поставками российских препаратов. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Наша страна продолжит всемерную помощь братской Беларуси в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По её словам, в ноябре РФ уже передала Белоруссии 300 наборов тест-систем и реагенты для проведения исследований в лабораториях.

Ранее Захарова назвала обвинения США в хакерских атаках в адрес России рутиной.

Фото: pixabay.com

Теги: белоруссия, вакцина, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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