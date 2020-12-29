В ноябре РФ уже передала Белоруссии 300 наборов тест-систем.

Россия продолжит помогать Белоруссии с вакцинацией от коронавируса — в том числе поставками российских препаратов. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Наша страна продолжит всемерную помощь братской Беларуси в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По её словам, в ноябре РФ уже передала Белоруссии 300 наборов тест-систем и реагенты для проведения исследований в лабораториях.

Ранее Захарова назвала обвинения США в хакерских атаках в адрес России рутиной.

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