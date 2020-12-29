Россия продолжит помогать Белоруссии с вакцинацией от коронавируса — в том числе поставками российских препаратов. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Наша страна продолжит всемерную помощь братской Беларуси в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
По её словам, в ноябре РФ уже передала Белоруссии 300 наборов тест-систем и реагенты для проведения исследований в лабораториях.
Ранее Захарова назвала обвинения США в хакерских атаках в адрес России рутиной.
Фото: pixabay.com
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