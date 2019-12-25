Россия присоединилась к белорусским санкциям против ЕС

Мария Захарова рассказала как РФ видит введение санкций против Минска со стороны ЕС.

Россия присоединилась к белорусским санкциям против Евросоюза. Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала комментарий в отношении ситуации с утверждением ЕС санкционных списков против Минска.

Обращаем внимание, что в соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в РФ Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Чиновница объяснила, что принятие санкций ЕС против Белоруссии считается Россией открытым давлением на местную власть, которая предпринимает усилия по нормализации политической обстановки в республике. Данный шаг со стороны западных партнеров Москва находит неприемлемым. Захарова заявила, что ЕС не высказался в поддержку конституционной реформы Белоруссии, нацеленной на либерализацию политической системы за счет общенационального диалога.

Евросоюз не включил Лукашенко в санкционный список.

Фото: МИД России

