Россия присоединилась к белорусским санкциям против ЕС

Россия присоединилась к белорусским санкциям против Евросоюза. Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала комментарий в отношении ситуации с утверждением ЕС санкционных списков против Минска.
Обращаем внимание, что в соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в РФ
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Чиновница объяснила, что принятие санкций ЕС против Белоруссии считается Россией открытым давлением на местную власть, которая предпринимает усилия по нормализации политической обстановки в республике. Данный шаг со стороны западных партнеров Москва находит неприемлемым. Захарова заявила, что ЕС не высказался в поддержку конституционной реформы Белоруссии, нацеленной на либерализацию политической системы за счет общенационального диалога.
Евросоюз не включил Лукашенко в санкционный список.
Фото: МИД России
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