Минобороны России внедряет систему "охотничьей стаи".

Россия по-новому "защитит" свои подлодки. Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на собственные источники в Министерстве обороны России. Военный эксперт рассказал, что Военно-морской флот страны планирует направить "охотничью стаю" за защиту стратегических субмарин и морских баз от подводных лодок потенциального противника.

Журналисты отмечают, что в "охотничью стаю" будут включены противолодочные вертолеты Ка-27, малые противолодочные корабли, а также патрульный корвет "Василий Быков". Последний корабль создан по проекту 22160. В Минобороны напомнили, что новая тактическая система разработана в 2019 году. Ее успешно испытали в апреле 2020 года в акватории Черного моря.

Российский "летающий танк" Ка-50 покорил американцев.

Видео:Youtube/ Минобороны России