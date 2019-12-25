Россия отреагировала на обращение Пашиняна к Путину

Россия отреагировала на обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к Владимиру Путину. В МИД заметили, что Москва готова обеспечить безопасность Еревану и предоставить всю необходимую помощь в том случае, если вооруженные столкновения будут перенесены непосредственно на территорию государства. Дипломаты призвали стороны прекратить огонь в регионе Нагорного Карабаха и вернуться к переговорам.
Напомним, что ранее Никол Пашинян обратился к Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности страны. В документе было указано на переброску иностранных боевиков с Ближнего Востока в Нагорный Карабах.
Азербайджан передал Армении около 30 тел погибших военных.
Фото: Pixabay.com
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