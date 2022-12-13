Россия не вышла ни из одного международного договора, касающегося экологии

Владимир Лебедев рассказал о работе по сохранению экологии.

Россия не вышла ни из одного международного договора, касающегося экологических ситуаций. Соответствующее заявление на круглом столе сделал российский сенатор, заместитель главы профильного комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию при Совета Федерации Владимир Лебедев. Парламентарий подчеркнул, что стороны обсудили совместные усилия со стороны государства и предпринимателей по сохранению климатической обстановки и условий. По мнению политика, изменились приоритеты такого сотрудничества. Речь в первую очередь ведется о развитии экологических инициатив с Белоруссией по программе Союзного государства, а также со странами-участницами СНГ. В текущий момент коллеги подготавливают нормативную базу по имеющимся проектам.

На исполкоме СНГ рассматривается концепция сотрудничества государств СНГ в области обращения с опасными отходами, и в том числе подходы по ликвидации накопленного экологического вреда. И после утверждения этой концепции СНГ займется уже разработкой модельного законодательства... Владимир Лебедев, сенатор

Напомним, что в России создана система контроля над отходами, к которой присоединилось более 50 компаний. Владимир Лебедев подчеркнул, что на завершающем этапе находится разработка законопроекта, который будет обязывать предприятия подключаться к платформе.

Ленобласть начинает весеннюю посадку леса.

Фото и видео: Telegram / Совет Федерации