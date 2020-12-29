  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Россия направила в Германию очередной запрос по ситуации с Навальным
Сегодня, 9:56
133
lesjasap

Россия направила в Германию очередной запрос по ситуации с Навальным

0 0

В Генпрокуратуре РФ считают, что Берлин не ответил на ходатайства российской стороны.

Россия направила в Германию очередной запрос по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом рассказали представители Генеральной прокуратуры РФ. Ведомство призвало иностранных коллег исполнить ранее направлявшиеся ходатайства. Чиновники сделали это после изучения материалов, переданных ФРГ о якобы полных выполнении российских запросов в сфере правовой помощи, которая относилась к госпитализации оппозиционера Навального.

В ведомстве рассказали, что большая часть российских ходатайств от Генпрокуратуры была отклонена. Немецкий Минюст передал РФ протоколы допросов Алексея Навального и его супруги. Однако эти документы, по данным Генпрокуратуры, оказались несодержательны.

Данное обстоятельство на фоне заявления официального представителя Минюста ФРГ о надлежащем исполнении своих обязательств по правовой помощи фактически свидетельствует о сокрытии истинных обстоятельств произошедшего

заявление Генпрокуратуры России

Заседание по делу Навального о клевете на ветерана перенесли.

Фото: Pixabay.com

Теги: алексей навальный, генпрокуратура, германия, фрг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии