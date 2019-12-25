Наземные испытания прототипа начнутся в России в первом полугодии 2021 года.

Россия начала производство космического корабля "Арго". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал председатель совета российской компании "Многоразовые транспортные космические системы" Сергей Сопов. Специалист объяснил, что рабочие занимаются созданием корпуса для прототипа "Арго". Эксперт добавил, что на данный момент стороны подписали контракт на изготовление объекта.

Сейчас идет работа совместно со специалистами предприятия-производителя над проектированием и изготовлением комплекта оснастки Сергей Сопов, топ-менеджер "Многоразовые транспортные космические системы"

Эксперт рассказал, что композитный корпус для прототипа "Арго" будет заказан из Германии. Для его создания на территории РФ отсутствуют соответствующие технологии. Впоследствии в компании рассчитывают, что производство будет создано в РФ. Сергей Сопов надеется, что наземные испытания космического корабля можно ожидать в первом полугодии 2021 года, после того, как объект будет поставлен под монтаж оборудования.

Илон Маск разрешил Пентагону оценить возможность использования Starlink в военных целях.