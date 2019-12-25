Россия может закупить у Белоруссии несколько десятков тонн картофеля

С начала года в России картофель подорожал на 61,6%.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала "РИА Новости", что Россия обсуждает с Белоруссией закупку дополнительно нескольких десятков тонн картофеля для стабилизации цен на товар.

Абрамченко подчеркнула, что сейчас должен пойти новый урожай картофеля и Белоруссия готова поставить такой объем в Россию.

Отметим, что в последние месяцы в России наблюдается рост цен на картофель. Согласно данным Росстата, с 25 по 31 мая подорожал картофель на 3,19%. Неделей ранее рост цен составил 3,79%, а с 12 по 17 мая – 3,04%.

Таким образом, с начала этого года картофель в России подорожал на 61,6%.

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