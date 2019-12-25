Россия может увеличить экспорт говядины на 223%

Экспорт говядины из России по итогам первого полугодия может вырасти на 223%, до 21,26 тыс. тонн. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на Национальный союз свиноводов (НСС).
Так, с 1 января по 23 мая за границу было отправлено 16,8 тыс. тонн говядины на 55,2 млн долларов, сообщает Минсельхоз. Это в 4,2 раза больше в денежном выражении, чем за аналогичный период в 2020 году.
Как отметила глава АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина, порядка 60% продукции купил Китай. А вот глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин подчеркнул, что из-за вспышек чумы свиней в КНР, которые произошли в 2019-2020 годах, свинина подорожала. В результате предпочтение стало отдаваться говядине.
Эксперты отметили, что показатели других видов мяса существенно уступают темпам роста экспорта говядины.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Правильно люди не покупают говядину из за дороговизны теперь на экспорт потом трубить на всю страну смотрите сколько мы мяса экспортируем за счёт обнищания народа
Правильно люди не покупают говядину из за дороговизны теперь на экспорт потом трубить на всю страну смотрите сколько мы мяса экспортируем за счёт обнищания народа