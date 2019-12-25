Россия может увеличить экспорт говядины на 223%

В первом полугодии 2021 года экспортировать могут до 21,26 тыс. тонн.

Экспорт говядины из России по итогам первого полугодия может вырасти на 223%, до 21,26 тыс. тонн. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на Национальный союз свиноводов (НСС).

Так, с 1 января по 23 мая за границу было отправлено 16,8 тыс. тонн говядины на 55,2 млн долларов, сообщает Минсельхоз. Это в 4,2 раза больше в денежном выражении, чем за аналогичный период в 2020 году.

Как отметила глава АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина, порядка 60% продукции купил Китай. А вот глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин подчеркнул, что из-за вспышек чумы свиней в КНР, которые произошли в 2019-2020 годах, свинина подорожала. В результате предпочтение стало отдаваться говядине.

Эксперты отметили, что показатели других видов мяса существенно уступают темпам роста экспорта говядины.

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