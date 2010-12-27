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Россия и Китай рассматривают подписание нового соглашения о безвизовых туристских поездках
Сегодня, 19:56
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IRINA_CHALKINA
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Россия и Китай рассматривают подписание нового соглашения о безвизовых туристских поездках

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Петербург также участвует в проработке этого нововведения.

Россия и Китай рассматривают подписание нового соглашения о безвизовом режиме. Об этом сообщила зампред главы комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия.

Так, по словам Гвичия, власти города также активно учавствуют в проработке этого нововведения. Такое соглашение поможет увеличить поток туристов о обе стороны. 

Отметим, что из Северной столицы действует прямое авиасообщение в  провинцию Шэньси. Китайские представители уверены, что для российских путишественников такое начало пути станет весьма интересным. 

Фото: Pixabay

Теги: безвизовый режим , виза китай , китай , россия , россия китай
Категории: Лента новостей Новости России

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