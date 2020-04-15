Эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплату зарплат сотрудникам и оплату стоянки самолётов.

Российским авиаперевозчикам выделят более 23 миллиардов рублей. Об этом президент России рассказал в своём вступительном слове перед заседанием правительства России по теме распространения коронавируса. На нём обсуждали поддержку экономики и бизнеса.

По словам президента, эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплату зарплат сотрудникам и оплату стоянки самолётов.

Также Путин попросил членов правительства проработать оперативный план действий по каждому из базовых и опорных секторов экономики. В частности по программам импортозамещения в промышленности.

Ранее мы рассказывали, что малому и среднему бизнесу окажут прямую финансовую поддержку из-за коронавируса.

Источник: Вступительное слово Владимира Путина перед совещанием правительства РФ по теме коронавируса