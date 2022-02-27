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Российский журналисты попали под обстрел в Донбассе

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Пострадавших среди них нет.

Группа российских журналистов попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах республики.

Инцидент произошел прифронтовом районе на южном участке фронта. Среди журналистов были представители "РИА Новости", а также телеканалов "Звезда" и ТВЦ. По предварительным данным, украинские войска вели обстрел из РСЗО. Пострадавших нет. Подробности инцидента уточняются.

Ранее мы сообщали, что Украина согласилась на переговоры с Россией в Белоруссии.

Видео: Telegram/РИА Новости

Теги: всу, донбасс, журналисты, обстрел, россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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