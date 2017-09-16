В Петрикирхе сыграют органную музыку в поддержку детей-инвалидов

Российский роговой оркестр даст в Петербурге концерт в поддержку инвалидов

В понедельник российский роговой оркестр сыграет для детей-инвалидов благотворительный концерт. Руководство данным концертом принял дирижер Сергей Поляничко. Музыканты хотят морально поддержать людей, у которых имеются серьезные отклонения. Оркестр исполнит классические композиции в Петрикирхе на Невском проспекте.

Отметим, что первый вечер для поддержки инвалидов музыканты дали еще семь лет назад. Совместно с социальными волонтерами они организовали мероприятие, на которое пригласили взрослых и юных поклонников музыки. Основная часть выступления ежегодно основывается на органной программе, в связи с акустикой лютеранского собора, в котором проходит событие.

Дирижер рассказал, что вибрация роговых инструментов оказывает лечебное воздействие на человека. Средства,собранные с концерта пойдут на покупку специальных технических приборов, необходимых для реабилитации детей с тяжелыми нарушениями в развитии.

