Отечественный проект "Тайгафон" закрыт из-за убытков в 40 млн рублей

Покупатели неоднократно жаловались на слабое ПО и технические характеристики устройства.

Проект отечественного защищённого телефона "Тайгафон" оказался убыточным. Об этом сообщили в компании Infowatch, занимающийся разработкой устройства. Производители понесли убытки в 40 млн рублей и закрыли проект.

О "Тайгафоне" впервые заговорили в 2014 году. Предполагалось, что устройство могло обеспечить защищённый доступ к корпоративным сетям. Спустя три года был представлено первое устройство стоимостью $150.

Устройство купили в правительстве Северной Осетии. После многочисленных просьб о доработках, проект посчитали "сырым" и закрыли.