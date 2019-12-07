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Rybka123
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Отечественный проект "Тайгафон" закрыт из-за убытков в 40 млн рублей

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Покупатели неоднократно жаловались на слабое ПО и технические характеристики устройства.

Проект отечественного защищённого телефона "Тайгафон" оказался убыточным. Об этом сообщили в компании  Infowatch, занимающийся разработкой устройства. Производители понесли убытки в 40 млн рублей и закрыли проект.

О "Тайгафоне" впервые заговорили в 2014 году. Предполагалось, что устройство могло обеспечить защищённый доступ к корпоративным сетям. Спустя три года был представлено первое устройство стоимостью $150.

Устройство купили в правительстве Северной Осетии. После многочисленных просьб о доработках, проект посчитали "сырым" и закрыли. 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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