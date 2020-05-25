Это удалось вычислить по низкой скорости - около шести километров в секунду.

Российский космический мусор посчитали метеоритным дождём. На видео его засняли жители города Виктория в Австралии. Об этом пишет издание Tech Times.

Очевидцы рассказали, что понаблюдать за явлением им удалось в течение 20 секунд — после "дождь" исчез. Позже специалисты из Университета Южного Квинсленда проанализировали видео и посчитали, что на него попала третья ступень российской ракеты-носителя.

Это удалось вычислить по низкой скорости - около шести километров в секунду. Именно с такой обычно движется космический мусор.

Ранее SpaceX заподозрили в желании выкупить главного конкурента.

Видео: Twitter/ VicStormChasers