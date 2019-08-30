Российский фильм "Дылда" получил Гран-при кинофестиваля "Край света"

В рамках девятого смотра зрители увидели работы режиссеров из 40 стран.

В пятницу, 30 августа, что в на кинофестивале "Край света. Восток" в Южно-Сахалинске российский фильм "Дылда" получил Гран-при. Об этом сообщили на торжественной церемонии закрытия мероприятия.

Известно, что председателем жюри был Александр Миндадзе. Он отметил, что фильм режиссера Кантемира Балагова показался ему самым интересным из того, что он видел.

Фестиваль - своего рода феномен, потому что это что-то очень талантливое, энергетическое и перспективное. Сейчас очень много фестивалей, каждый город имеет при себе честолюбивое желание иметь какой-то фестиваль, и фестиваль становится неким прицепом в городе заявил Александр Миндадзе

Напомним, что впервые "Дылду" показали в рамках конкурсной программы "Особый взгляд" на фестивале в Каннах. Сюжет фильма разворачивается вокруг двух молодых женщин, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются начать жить заново в мирных условиях.

Ранее мы сообщали о том, что Disney впустит сиквел мультфильма "Зверополис".

Видео: iVideos / YouTube