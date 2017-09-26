Игорь Гуляев: "Настроение хулиганское! В моде 90-е"

Российский дизайнер Игорь Гуляев представил коллекцию "Высшая проба" перед известным кутюрье Кензо Такада.

В Петербурге состоялась настоящая модная революция! В историческом здании универмага «У Красного моста» прошел ГАЛА-ПРИЕМ «Санкт-Петербург – столица моды».

Мероприятие прошло в рамках реализации приоритетного проекта «Санкт-Петербург – центр легкой промышленности и индустрии моды». По приглашению Смольного Петербург посетил известный кутюрье, революционер мира моды, основатель модного дома КЕНЗО - Кензо ТАКАДА.

Прием открыл показ модных российских брендов. Первой была презентована новая коллекция известного дизайнера Игоря Гуляева – Высшая ПРОБА.

Эта моя последняя коллекция осень/зима 17-18, которую я представлял в Москве - закрывал Mersedes-Benz Fashion Week, представлял в Петербурге, в Екатеринбурге, в Новосибирске, в Баку. Сейчас мы ее представляем в Дубаях, там открыли монобрендовый бутик.

"Я безгранично рад, что сегодня вернулись в моду 90-е и я думаю, что для всех понятно, что мы сегодня не боимся ничего. Мы не боимся экспериментировать. Мы такая же европейская держава и нам сегодня не стыдно за то, что мы создаем. Ярад, что на эту коллекцию обратило внимание много средств массовой информации, в том числе европейских. Всем нравится, она у меня продаваемая и я очень рад, что сегодня ее представил в своем любимом городе!", - рассказал журналистам PiterTv Игорь Гуляев



Вера Иптышева, Олеся Сапожникова

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