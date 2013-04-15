Российский дизайнер Игорь Гуляев поздравил свою первую учительницу с профессиональным праздником.

Недавно, в универмаге "У красного моста" прошел гала-прием в честь приезда Кензо Такада - известного революционера в мире моды. На мероприятии присутствовало множество селебрити, в том числе и известные российские дизайнеры. Основатель можного дома Игорь Гуляев дал интервью каналу PiterTV и поздравил свою первую учительницу с праздником:

"Я поздравляю всех тех, кто в этой профессии! Пусть вам сопутствует удача, пусть вас любят ваши школьники, студенты, пусть вам всегда везет, пусть вас окружают хорошие, добрые люди. Вы выбрали замечательную профессию, которые дают вам возможность чему-то научиться. Я думаю, что многие люди с нормальной головой помнят своего первого учителя. Раиса Николаевна, надеюсь, что вы живы и здоровы, дай Бог вам долгих-долгих лет. Вы моя первая учительница, я помню вас всю свою жизнь!"

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