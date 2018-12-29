Игорь Гуляев рассказал о модных тенденциях на 2019 год

По мнению знаменитого российского дизайнера, сегодня в моду возвращаются 80-е, 90-е и нулевые.

Знаменитый российский дизайнер, который одевает многих звезд шоу-бизнеса, Игорь Гуляев в эксклюзивном интервью Piter.TV рассказал о модных тенденциях на 2019 год. По мнению эксперта, сейчас в тренде все то, что казалось не модным людям в советском союзе и постперестроечном периоде.

Дизайнер рассказал, что раньше люди старались быть похожими на европейцев и копировали моду с Запада. Сегодня же возвращаются 80-е, 90-е и нулевые. Их пропагандируют мировые модные дома и ведущие российские дизайнеры.

Сегодня треники, люкс и все остальное может быть совмещено в едином образе. Совершенно не нужно бояться совмещать все в одном, потому что сейчас трендом является то, что было всегда нельзя. Это может быть даже вечернее платье с кроссовками. Сочетать не сочетаемое сегодня и есть тренд. Игорь Гуляев

Гуляев призывает всех не бояться экспериментов и не пугаться выглядеть смешно. По мнению дизайнера, главное чтобы у человека был свой стиль, и он выбирал то, что идет именно ему.

Если вы нравитесь себе, если излучаете свет, если выглядите ярко и позитивно, то тогда вы будете модными. Игорь Гуляев

Михаил Половинчук, Александр Цыцулин, Алёна Зиновьева, Надежда Путинцева.

Видео: Piter.TV