Петербургский дизайнер Игорь Гуляев выпустил линейку одежды к инаугурации Президента

Дизайнер выложил снимки с новой одеждой в Инстаграм, чтобы продемонстрировать подписчикам.

Игорь Гуляев представил коллекцию одежды, выпущенной специально к инаугурации Президента. Дизайнер выложил снимки с новой одеждой в Инстаграм, чтобы продемонстрировать подписчикам.

В лимитированную коллекцию Гуляева вошли 27 предметов - футболки, дождевики, свитшоты и бомберы. Символика на одежде посвящена инаугурации Владимира Путина.

Мы живем в великой стране, гордимся её историей и верим в своего президента. Лимитированная коллекция футболок в подарочных боксах от Модного Дома IGOR GULYAEV создана для истинных патриотов. Игорь Гуляев, дизайнер одежды

Напомним, что в понедельник 7 мая, Владимир Путин в четвертый раз стал Президентом России.

Фото: Игорь Гуляев / Инстаграмм.