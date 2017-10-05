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Петербургский дизайнер Игорь Гуляев выпустил линейку одежды к инаугурации Президента
Сегодня, 10:12
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alexandra08
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Петербургский дизайнер Игорь Гуляев выпустил линейку одежды к инаугурации Президента

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Дизайнер выложил снимки с новой одеждой в Инстаграм, чтобы продемонстрировать подписчикам.

Игорь Гуляев представил коллекцию одежды, выпущенной специально к инаугурации Президента. Дизайнер выложил снимки с новой одеждой в Инстаграм, чтобы продемонстрировать подписчикам.

В лимитированную коллекцию Гуляева вошли 27 предметов - футболки, дождевики, свитшоты и бомберы. Символика на одежде посвящена инаугурации Владимира Путина.

Мы живем в великой стране, гордимся её историей и верим в своего президента. Лимитированная коллекция футболок в подарочных боксах от Модного Дома IGOR GULYAEV создана для истинных патриотов.

Игорь Гуляев, дизайнер одежды

Напомним, что в понедельник 7 мая, Владимир Путин в четвертый раз стал Президентом России.

Фото: Игорь Гуляев / Инстаграмм.

Теги: дизайнер игорь гуляев , избранный президент россии владимир путин , инаугурация путина
Категории: Новости СПб

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