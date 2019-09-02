В российском бокс-офисе появился новый лидер

Картина "Я иду искать" вышла на большие экраны 29 августа.

Фильм ужасов Мэттью Беттинелли "Я иду искать" возглавил российский прокат. За первые четыре дня проката хоррор собрал 61,4 миллиона рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.



По сюжету картины новоиспеченные супруги отправляются в гости к родне жениха – богатому клану. Однако вместо теплого приема, невестка оказывается втянута в смертельную игру на выживание.



Второе место по сборам в российском прокате занял мультик "Angry Birds 2 в кино", который собрал за два выходных дня 59,4 млн рублей. Третье место занял фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" (50,6 млн рублей). Картина автора "Криминально чтива" также установила рекорд по сборам.

Видео: YouTube/20 century fox