В сети появился трейлер ужастика "Готова или нет"

В России фильма выйдет на большие экраны 29 августа 2019 года.

Киностудия "FoxSearchlight" опубликовала первый трейлер фильма ужасов "Ready or Not" (Готова или нет") с Самарой Уивинг в главной роли. Видео было опубликовано на официальном ютуб-канале компании.

По сюжету картины новоиспеченные супруги отправляются в гости к родне жениха – богатому клану, чтящими традиции. Вместо теплого приема, невестка оказывается втянута в смертельную игру на выживание.

Режиссерами картины выступили Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, ранее снявшие "Пришествие Дьявола" (2014) и "З/Л/О" (2012). Главные роли в картины сыграла Самара Уивинг ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Энди МакДауэлл, Марк О"Брайэн, Адам Броди, Генри Черни, Никки Гуаданьи, Мелани Скрофано и другие. В России фильма выйдет на большие экраны 29 августа 2019 года.

Видео: FoxSearchlight