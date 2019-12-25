"Самое страшное, что могло со мной произойти": автогонщик Виталий Петров прокомментировал смерть отца

Он отметил, что семья не может поверить в происходящее.

Во вторник, 27 октября, Виталий Петров прокомментировал смерть отца. Пост появился на официальной страничке российского авотогонщика в Instagram.

Петров отметил, что семья не может поверить в происходящее.

Это самое страшное, что могло со мной произойти...Моему горю нет предела. Сердце как-будто само хочет остановиться. Виталий Петров

Под постом за час появилось около 500 комментариев. Свои соболезнования семье принесли такие известные люди, как Екатерина Гусева, Евгений Папунаишвили, Алан Енилеев, Руслан Нигматуллин и британский автогонщик Дженсон Баттон.

Напомним, что убийство депутата Выборгского района Ленобласти и предпринимателя Александра Петрова произошло 24 октября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о неэтичном поведении СМИ в истории с убийством Александра Петрова.

Фото:vitalypetrov/instagram