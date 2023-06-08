Российский "Солнцепек" поразил украинские опорники под Артемовском

Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек" смогла ликвидировать опорные пункты Вооруженных сил Украины, расположенных районе сел Кирово и Дружба в артемовском районе Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 8 июня сделал руководитель местной пресс-службы "Южной" группировки сил Вадим Астафьев.

Залпом из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанесено поражение по опорным пунктам 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе сел Кирово и Дружба. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Эксперт добавил, что за последние сутки проведения специальной военной операции "Южная" штурмовая авиация атаковала места сосредоточения живой силы противника, размещенные в районах населенных пунктов Спорное, Веселое, Курдюмовка. Дополнительно артиллеристы уничтожили украинские гаубицы Д-20 и Д-30, самоходную артустановку 2С1 "Гвоздика", 122-милилметровый миномет и 122-миллиметровое орудие.

Военные РФ сорвали две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России