Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Вооруженные силы Украины предприняли атаки в направлениях Новодонецкого в Донецкой Народной Республике и Приютного в Запорожской области, однако понесли потери в личном составе и отступили. Такой информацией в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 октября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Боевые задачи выполнялись при поддержке артиллерии и авиации.

Отразили атаку двух групп пехоты противника в направлении западнее Новодонецкого и четыре атаки в направлении Приютного. Противник успеха не имел, понеся потери, отступил. Также в районе Приютного ликвидирована разведгруппа ВСУ. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

В рамках контрбатарейной борьбы "Восточная" группировки сил на южнодонецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции ликвидировала минометный расчет противника, расположенный севернее Никольского. Дополнительно авиация и артиллерия уничтожили пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 72-й механизированной бригады в Константиновке, Водяном и северо-западнее Никольского, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского, 58-й мотопехотной бригады в районах Урожайного и Новодонецкого.

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Фото и видео: Минобороны России