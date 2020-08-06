Российские ударные вертолеты заметили в районе баз США в Сирии

Американские СМИ считают, что Россия хочет взять под свой контроль восточную часть Сирии.

Российские ударно-разведывательные Ка-52 были замечены вблизи расположения нескольких военных объектов США в Сирии. Об этом информирует Avia.pro.

По данным портала, журналисты США считают, что Россия планирует начать контролировать всю восточную часть Сирии. Но для этого ей следует расположить на этой территории свою базу.

Российский ударный вертолет во время наблюдательного полета над западной частью провинции Дейр-эз-Зор. Российские полеты стали повседневным явлением после аналогичной активности американских самолетов в этом районе. из сообщения источника Avia.pro

Военные эксперты отмечают огромную ударную силу Ка-52. По их данным, вертолеты этого типа способны уничтожить бронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Возможности этой техники, а также ее присутствие возле баз США внушают беспокойство американским военным, считают эксперты.

Ранее СМИ информировали, что Россия впервые применила в Сирии против американских военных секретное вооружение.

Фото: Минобороны России

