Российские ученые выявили пробиотики, которые могут подавить коронавирус

Они также положительно влияют на пищеварительную систему человека.

Ученые из Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. И.Н. Блохиной вместе со специалистами центра "Вектор" выявили пробиотики, которые способны подавить коронавирус. Об этом пишут "Известия".

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что один из штаммов лактобактерий проявляет противовирусную активность в отношении коронавируса. Соответствующую активность проявил штамм L. fermentum 90 TC-4. Так, ученые могут создать пробиотик, который смог бы подавить коронавирус, а также положительно мог бы повлиять на пищеварительную систему.

Заведующая лабораторией микробиома человека и средств его коррекции института Ирина Соловьева отметила, что данные микроорганизмы можно использовать для профилактики COVID-19. Можно употреблять их также детям и болеющим коронавирусом.

В больницах планируют провести клинические испытания.

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