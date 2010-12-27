Российские ученые отправят в космос замороженные человеческие тела

Ученые нашли способ отправлять людей в замороженном состоянии на орбиту планеты.

Российские ученые снова впереди планеты всей. Стало известно о новом эксперименте, который собираются провести в космосе наши соотечественники. Они первые в мире отправят на орбиту планеты тела пациентов, животных и образцы ДНК в замороженном состоянии.

Средняя стоимость сохранения тел в криогенном сне, в частности крионированного мозга составит от 250 тысяч долларов. Все капсулы безопасный для перемены температур, радиации. Предусмотрено технической обслуживание с ближайших ремонтных спутников.

Как сообщают специалисты, данная технология является инновационной, единственной в своем роде. Проект запущен в рамках программы по развитию науки, космонавтики и экономики. В дальнейшем, отправить в космос тело или его часть сможет любой человек, компания или государство.

Отправка будет осуществляться с помощью российских ракетоносителей. Срок подготовки капсулы и полета составит приблизительно два года. Заказчик сможет даже самостоятельно выбрать орбиту доставки. Соглашение об отарвке замороженных тел уже подписали криокомпания “Криорус” и консорциум “Космические технологии”.

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