Им нужно было найти препарат, который сможет побороть микроорганизмы, устойчивые к антибиотикам.

Российские учёные открыли революционный природный антибиотик, который поможет бороться со многими заболеваниями, вызванными грибами и бактериями.

Об открытии пишут "РИА Новости" со ссылкой на исследователей из Тюменского государственного университета.

Учёные ставили перед собой задачу найти препарат, который сможет побороть микроорганизмы, устойчивые к антибиотикам. Исследователи из Тюмени уверяют, что выведенный ими антибиотик является таким средством — он помогает бороться с бактериальными и грибными инфекциями, обладает универсальным характером.

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