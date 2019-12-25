Российские ученые нашли способ остановить развитие болезни Альцгеймера

Для этого они синтезировали химические соединения, способные прекратить дегенерацию нейронов.

Ученые из Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) нашли способ остановить развитие болезни Альцгеймера. Для этого они синтезировали химические соединения, способные прекратить дегенерацию нейронов. Исследование было опубликовано в журнале European Journal of Medicinal Chemistry.

Так, российские ученые получили новые молекулы рядов индолил- и пирролилазинов. Эти молекулы запускают внутриклеточные процессы борьбы с избытком амилоидных структур. При накоплении этих элементов в мозге начинается развитие так называемых "старческих" болезней.

Полученные соединения уже были испытаны на клеточных моделях болезни Альцгеймера, а также на моделях вторичных повреждений после черепно-мозговых травм.

В этих случаях вещества показали терапевтический эффект. С их помощью повысилась выживаемость нейрональных клеток.

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